В США предупредили Украину о грядущей катастрофе

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказался об участии иностранных наемников в атаке ВСУ на Курскую область. По его словам, до двух тысяч солдат могли быть британцами и американцами в украинской форме, также были замечены военные, говорящие на польском языке.