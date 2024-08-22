Американские оружейные склады опустели из-за поставок Украине, заявил Трамп

«У нас нет боеприпасов сейчас. … И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — заявил Трамп на митинге сторонников, трансляцию которого вели в среду американские кабельные сети.
Россия ранее заявляла, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию и будет иметь негативный эффект.