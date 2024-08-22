Казахстан после слов Лукашенко попросил Минск быть объективным

«Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать. <…> Так дело не пойдет. Давайте будем вместе! Это время недалеко, когда придете еще к той же России и будете просить поддержки и помощи», — сказал тогда политик.