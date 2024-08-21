Здание посольства Белоруссии в Ереване забросали картофелем, помидорами и яйцами

«Вы видите и политику (я даже не обращал внимания и говорить не хочу) Армении. Ну, что это за политика?! Кому армяне нужны, кроме нас? Никому. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на свои ресурсы. Какая Франция или [президент Эммануэль] Макрон? Завтра его не будет, и все забудут про Армению», — высказался Лукашенко о республике.