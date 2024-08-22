Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл в Ближневосточный регион

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства в Тегеране председателя политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и убийства в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского движения «Хезболла» Фуада Шукра. Иран, «Хамас» и «Хезболла» считают виновным Израиль. Иранские власти и «Хезболла» грозили нанести ответный удар по Израилю. Однако 20 августа представитель Корпуса стражей исламской революции сказал, что армия страны не считает необходимым торопиться с ударом по Израилю в ответ на убийство главы политбюро «Хамаса».