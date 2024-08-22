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Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл в Ближневосточный регион

Авианосец Abraham Lincoln, на борту которого находятся истребители F-35C и F/A-18 Block III прибыл в зону ответственности Центрального командования ВС США, которая отвечает за Ближневосточный, Центрально-Азиатский и Восточноафриканский регионы. Об этом заявила пресс-служба командования в соцсети Х.

Источник: AP 2023

Указывается, что помимо авианосца в регион также прибыла эскадра эсминцев, а также авиационное крыло палубной авиации. Кроме того, на Ближнем Востоке уже находится авианосец Theodore Roosevelt.

Ожидается, что в регион также прибудет атомная подлодка Georgia, оснащенная управляемыми ракетами. Об этом сообщал глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. По словам Блинкена, предотвращение эскалации на Ближнем Востоке стало одной из задач США после нападения боевиков палестинского движения «Хамас» на Израиль в октябре 2023 года.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства в Тегеране председателя политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и убийства в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского движения «Хезболла» Фуада Шукра. Иран, «Хамас» и «Хезболла» считают виновным Израиль. Иранские власти и «Хезболла» грозили нанести ответный удар по Израилю. Однако 20 августа представитель Корпуса стражей исламской революции сказал, что армия страны не считает необходимым торопиться с ударом по Израилю в ответ на убийство главы политбюро «Хамаса».