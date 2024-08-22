Захарова сравнила заявление президента Чехии об «СП» с угрозами террористов

«Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только против военных целей, но и против целей стратегического характера. А трубопроводы являются такой целью. Если такая атака была направлена ​​на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то — и я специально говорю “условно” — это была бы законная цель», — отметил он.