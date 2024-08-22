Трамп: Оружейные склады США опустели из-за поставок Киеву и другим союзникам

Оружейные склады США опустели из-за помощи Украине и другим странам. Об этом заявил бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.
«У нас нет боеприпасов сейчас», — констатировал он в ходе выступления на митинге сторонников.
«И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — цитирует РИА Новости заявление Трампа.
Ранее Дональд Трамп заявил, что во время президентства Джо Байдена уровень преступности в США вышел из-под контроля и стал зашкаливать.
Республиканец также называл Америку нацией в упадке, подчеркивая, что экономика США разрушена, а границы стерты.