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Трамп: Оружейные склады США опустели из-за поставок Киеву и другим союзникам

Источник: Российская газета

Оружейные склады США опустели из-за помощи Украине и другим странам. Об этом заявил бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

«У нас нет боеприпасов сейчас», — констатировал он в ходе выступления на митинге сторонников.

«И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — цитирует РИА Новости заявление Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что во время президентства Джо Байдена уровень преступности в США вышел из-под контроля и стал зашкаливать.

Республиканец также называл Америку нацией в упадке, подчеркивая, что экономика США разрушена, а границы стерты.