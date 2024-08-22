В США готовят обыски против сотрудничающих с российскими СМИ, пишет NYT

Ранее ФБР провело обыски у двух граждан США, известных своими выступлениями и материалами в российских СМИ: экс-разведчика Скотта Риттера и политолога и ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса.
Риттер тогда отмечал, что обыск в его доме, по всей видимости, прошел из-за сотрудничества с российскими СМИ Sputnik и RT. Он назвал визит силовиков «актом запугивания» и пообещал выиграть в войне, которую ему объявили американские власти.
В поместье Саймса также проходил обыск, о чем РИА Новости сообщали в ФБР, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Как рассказал агентству политолог, об обыске его заранее не уведомляли, сам он находится в Москве и не был в США с октября 2022 года.
«В ближайшее время ожидаются новые обыски», — пишет NYT со ссылкой на источники. Собеседники агентства также отметили, что возможны и уголовные обвинения.
Как пишет издание, расследование проводится на основе неких данных администрации президента США о том, что российские СМИ якобы работают со спецслужбами, чтобы повлиять на ход выборов по всему миру. Доказательств данному утверждению не приводится.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.