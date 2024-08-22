Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране

Он отметил, что в данный момент обсуждается, какие страны НАТО могли бы выделить некоторые структуры войск для обеспечения безопасности Финляндии. По словам главы оборонного ведомства, военные могут дислоцироваться в Финляндии на длительный период времени, однако не на постоянной основе.
«Речь идет о ситуациях, когда реальной военной угрозы нет, но обстановка напряженная, то есть ситуация подпадающая под пятую статью устава НАТО», — приводит слова Антти Хяккянена издание Yle. Пятая статья устава НАТО подразумевает коллективную защиту в случае нападения на одну из стран—членов альянса.
16 августа помощник российского президента Николай Патрушев заявил, что, по его мнению, страны Запада хотят лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» НАТО. По его словам, для этих целей используются новые члены альянса Швеция и Финляндия.
В середине июня правительство Финляндии опубликовало «Доклад о внешней политике и политике безопасности». В документе отмечается, что непосредственной военной угрозы для страны в настоящее время нет, но к ней нужно быть готовыми. Также в докладе подчеркивается роль членства в НАТО и его значение в стратегии безопасности Финляндии.