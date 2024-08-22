Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране

В середине июня правительство Финляндии опубликовало «Доклад о внешней политике и политике безопасности». В документе отмечается, что непосредственной военной угрозы для страны в настоящее время нет, но к ней нужно быть готовыми. Также в докладе подчеркивается роль членства в НАТО и его значение в стратегии безопасности Финляндии.