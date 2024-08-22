В Совфеде назвали американских наемников хорошим обменным фондом

Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России как экстремистская) фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. «Ребята в Курске (имеется в виду Курская область — ред.)», — гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области.
«Сегодня эти бравые американские парни радостно позируют на фоне военной техники. Но уже завтра они имеют все шансы стать военнопленными, радость их, думаю, поубавится. И, учитывая сложившуюся практику, они станут хорошим “обменным фондом”, который наша страна использует при необходимости», — заявил Волошин.
Он также отметил, что публичное заявление об участии американских наемников в операциях в зоне СВО говорит о том, что в США «перестали стесняться» и готовы открыто признавать свою роль в конфликте.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.