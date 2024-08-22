В Совфеде назвали американских наемников хорошим обменным фондом

Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России как экстремистская) фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. «Ребята в Курске (имеется в виду Курская область — ред.)», — гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области.