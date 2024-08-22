Демешин обозначил перспективы развития ТОГУ на встрече с ректором Марфиным

Стороны обсудили подготовку инженерных кадров для экономики региона, укрепление научного потенциала и развитие университета, сообщает пресс-служба правительства региона.
Демешин поддержал проект межвузовского кампуса, который увеличит число студентов и объем научных исследований. ТОГУ в сотрудничестве с «Амур Минералс» уже создал Передовую инженерную школу по горному делу, а также планирует запуск исследовательских проектов на базе Малмыжского ГОКа.
"Присутствие сильного высшего учебного заведения всегда являлось преимуществом для региона. Мы стремимся поддерживать вас в объединении компетенций всех хабаровских вузов. Проект межвузовского кампуса мирового уровня предусматривает рост числа студентов и увеличение объема научных исследований. В ходе знакомства с регионом и взаимодействия с крупным бизнесом я увидел, насколько востребованы проекты, которые вы реализуете совместно с предприятиями, — отметил врио губернатора.
Юрий Марфин подчеркнул, что подготовка инженеров возможна только в связке с производством, и студенты должны работать над реальными проектами. Для этого университет подаст заявку на участие в проекте Минобрнауки «Передовые инженерные школы» для получения федерального финансирования.
Кроме того, правительство края и Российский научный фонд поддерживают научные исследования и подготовку кадров высшей квалификации. В июле было подписано соглашение с Дальневосточным отделением РАН, что подчеркивает необходимость прорывных идей молодых ученых для развития региона.
Также обсуждалось развитие инфраструктуры университета, включая строительство жилья для студентов и преподавателей и модернизацию общежитий. Всем этим инициативам глава региона выразил поддержку.
«Основная цель взаимодействия власти и вузов — обеспечить выпускникам достойную работу и синхронизировать программы развития с национальными и региональными проектами, что должно улучшить жизнь в Хабаровском крае», — подытожил Демешин.