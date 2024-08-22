Демешин обозначил перспективы развития ТОГУ на встрече с ректором Марфиным

"Присутствие сильного высшего учебного заведения всегда являлось преимуществом для региона. Мы стремимся поддерживать вас в объединении компетенций всех хабаровских вузов. Проект межвузовского кампуса мирового уровня предусматривает рост числа студентов и увеличение объема научных исследований. В ходе знакомства с регионом и взаимодействия с крупным бизнесом я увидел, насколько востребованы проекты, которые вы реализуете совместно с предприятиями, — отметил врио губернатора.