Михаил Котюков провел первое заседание комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство»

Отметим, задача по включению комиссий Госсовета в работу по разработке новых национальных проектов была озвучена секретарем Государственного Совета РФ, помощником президента РФ Алексеем Дюминым. Комиссии обязаны не только отвечать перед главой государства за свой регион, но и выражать консолидированное мнение всех субъектов, формировать единую позицию и определять оптимальные для регионов решения. Помимо этого, на заседании также были утверждены организационная структура комиссии и ее план работы на год.