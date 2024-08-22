Михаил Котюков провел первое заседание комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство»

Одним из ключевых вопросов повестки стало рассмотрение проектов паспортов новых национальных проектов, целью которых является обеспечение технологической независимости в различных отраслях экономики.
Открывая заседание, Михаил Котюков сказал: «В послании Федеральному Собранию президент России поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны в ключевых сферах. С тем, чтобы ее решить, создана комиссия “Технологическое лидерство” Государственного Совета. В ее состав вошли представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, бизнеса и научных организаций. Рассчитываю, что в таком широком составе мы добьемся поставленных целей. Нам предстоит обобщить накопленный опыт, оценить потенциал и скоординировать действия по дальнейшему технологическому развитию страны».
Отметим, задача по включению комиссий Госсовета в работу по разработке новых национальных проектов была озвучена секретарем Государственного Совета РФ, помощником президента РФ Алексеем Дюминым. Комиссии обязаны не только отвечать перед главой государства за свой регион, но и выражать консолидированное мнение всех субъектов, формировать единую позицию и определять оптимальные для регионов решения. Помимо этого, на заседании также были утверждены организационная структура комиссии и ее план работы на год.
Отметим, что новая комиссия по направлению «Технологическое лидерство» была утверждена главой государства в июле 2024 года. Технологическое лидерство согласно указу президента является одной из национальных целей развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.