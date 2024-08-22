Многодетные семьи подключились к модернизации Комсомольска-на-Амуре

В настоящее время в России растет число многодетных семей, в том числе и в городе Юности. Всего насчитывается 3105 семей, в которых растет 10 444 ребенка. Поэтому участники встречи были единодушны в том, что от увеличения именно числа многодетных семей зависит будущее страны. При этом важно не только рожать детей, но и заниматься их духовно-нравственным, патриотическим и трудовым воспитанием.