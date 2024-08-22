Многодетные семьи подключились к модернизации Комсомольска-на-Амуре

21 августа на территории Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета собрались многодетные семьи Комсомольска-на-Амуре совместно с представителями социальных служб и муниципалитета для того, чтобы совместно обсудить проблемы города и разобраться, как их решить.
Инициатором проведения встречи стал руководитель рабочей группы по реализации запросов и инициатив граждан Дмитрий Заплутаев. Он сам является многодетным отцом и совместно с супругой воспитывает троих детей.
В настоящее время в России растет число многодетных семей, в том числе и в городе Юности. Всего насчитывается 3105 семей, в которых растет 10 444 ребенка. Поэтому участники встречи были единодушны в том, что от увеличения именно числа многодетных семей зависит будущее страны. При этом важно не только рожать детей, но и заниматься их духовно-нравственным, патриотическим и трудовым воспитанием.
Дмитрий Заплутаев полностью поддерживает эту позицию. Он добавил, что в данном направлении задача властей поддерживать людей и формировать комфортные условия для проживания и воспитания малышей. Например, в Комсомольске-на-Амуре уже есть качественная система образования, также работает много спортивных и культурных учреждений. Для молодых семей тоже есть свои меры поддержки, например, помощь с жильем.
Однако до полного идеала не хватает вложений. Необходимо привести в порядок здравоохранение, благоустроить общественные территории и парки. При этом жилищный вопрос тоже пока до конца не решен, и некоторый процент молодежи покидает город.
«Мои многочисленные встречи с жителями города, с руководителями предприятий показывают, что в городе формируется консенсус по объединению усилий всего городского сообщества для перезагрузки города и создания в нем комфортных условий для жизни. Сможем сделать это, будет больше многодетных семей, и меньше комсомольчан будет уезжать» — сказал Дмитрий Заплутаев.
Все прозвучавшие предложения будут внесены в программу развития города Юности.