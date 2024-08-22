Прокуратура Новосибирской области объявила предостережение зампреду правительства Знаткову

В целях координации деятельности правоохранительных и иных органов по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов были обсуждены проблемы объектов капитального строительства, школ, детских садов, объектов водоснабжения, принимаемых мерах к их завершению. Александр Бучман потребовал разработать и утвердить дорожные карты по завершению строительства объектов и принять меры к увеличению рабочих и техники.