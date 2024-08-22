Прокуратура Новосибирской области объявила предостережение зампреду правительства Знаткову

Под председательством прокурора Новосибирской области Александра Бучмана в прокуратуре региона состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия правонарушениям при реализации национальных проектов.
В целях координации деятельности правоохранительных и иных органов по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов были обсуждены проблемы объектов капитального строительства, школ, детских садов, объектов водоснабжения, принимаемых мерах к их завершению. Александр Бучман потребовал разработать и утвердить дорожные карты по завершению строительства объектов и принять меры к увеличению рабочих и техники.
В результате в ходе заседания прокурором было объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства первому заместителю Председателя Правительства Новосибирской области Владимиру Знаткову в связи с выявленными предпосылками к срыву реализации национальных проектов.
Известно, что в заседании приняли участие: первый заместитель председателя Правительства Новосибирской области, заместители Губернатора области, и.о. министров строительства и ЖКХ и энергетики, министры образования и транспорта и дорожного хозяйства, Федеральный инспектор по Новосибирской области, начальник контрольного департамента АППП РФ в СФО, мэр города Новосибирска, начальники профильных отделов мэрии, руководители ГКУ, главы районов, прокуроры районов и сотрудники прокуратуры области.
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