Маск надеется, что через 10 лет импланты Neuralink будут у миллионов человек

Напомним, в январе Маск сообщил, что первый человек получил имплант его компании Neuralink и чувствует себя хорошо. Тогда бизнесмен отмечал, что первые данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. В мае стало известно, что первый в истории мозговой имплантат вышел из строя.