Маск надеется, что через 10 лет импланты Neuralink будут у миллионов человек

Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети Х.
Если все пойдет хорошо, отметил он, то в течение нескольких лет с Neuralink будут сотни людей. «Возможно, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение десяти лет», — цитирует РИА Новости Маска.
Напомним, в январе Маск сообщил, что первый человек получил имплант его компании Neuralink и чувствует себя хорошо. Тогда бизнесмен отмечал, что первые данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. В мае стало известно, что первый в истории мозговой имплантат вышел из строя.
Компания Neuralink получила от властей США разрешение на вживление мозгового импланта второму пациенту. В августе прошла процедура вживления импланта второму человеку.
Маск ранее заявлял, что в будущем люди перестанут пользоваться телефонами, для общения им понадобятся лишь мозговые импланты.