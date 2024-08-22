Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов

В начале своей речи он поблагодарил вице-президента Камалу Харрис, которая выбрала его своим кандидатом, за оказанное доверие. Вслед за этим Уолц также выразил слова признательности действующему хозяину Белого дома Джо Байдену за «четыре года решительного и исторического по своему характеру» управления страной.