Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов

ЧИКАГО (США), 22 авг — РИА Новости. Губернатор от штата Миннесота Тим Уолц в среду вечером официально дал согласие на выдвижение в качестве кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах, передает корреспондент РИА Новости.
«Для меня честь всей жизни принять номинацию на пост вице-президента США. По одной простой причине: мы любим эту страну», — сказал Уолц, выступая на спортивной арене United Center в Чикаго, где в эти дни проходит общенациональный съезд демократов.
В начале своей речи он поблагодарил вице-президента Камалу Харрис, которая выбрала его своим кандидатом, за оказанное доверие. Вслед за этим Уолц также выразил слова признательности действующему хозяину Белого дома Джо Байдену за «четыре года решительного и исторического по своему характеру» управления страной.
В четверг, как ожидается, Харрис также даст формальное согласие на выдвижение кандидатом от Демпартии США на пост главы государства. Сами президентские выборы в стране пройдут 5 ноября.