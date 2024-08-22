Билл Клинтон назвал Трампа хорошим актером за слова об уважении Россией

«Я чуть не ахнул на первом раунде теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при нем. И он сказал это с серьезным лицом. Слушайте, необходимо отдать ему должное, он хороший актер. С серьезным лицом привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране», — сказал Клинтон.