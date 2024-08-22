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Минобрнауки РФ спустя полтора года утвердило нового ректора Пермского госуниверситета

ПЕРМЬ, 22 августа, ФедералПресс. Руководитель ПГНИУ Игорь Германов избавился от приставки «и. о.». В этом качестве он управлял старейшим вузом Урала больше полутора лет.

Источник: Reuters

«Ректором ПГНИУ назначен Игорь Германов. Он окончил этот вуз в 1996 году. Имеет степень кандидата социологических наук и ученое звание доцента. Автор 53 научных публикаций», — сообщили в Минобрнауки.

Вся профессиональная карьера Германова связана с родным вузом, где он прошел путь от ассистента кафедры социологии до проректора по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе.

Напомним, в начале 2023 года предыдущий ректор классического университета Дмитрий Красильников экстренно покинул свой пост. 1 февраля и.о. руководителя вуза назначили на тот момент 50-летнего Игоря Германова. В первые месяцы своей работы на новой должности он полностью сменил команду проректоров ПГНИУ.