Минобрнауки РФ спустя полтора года утвердило нового ректора Пермского госуниверситета

«Ректором ПГНИУ назначен Игорь Германов. Он окончил этот вуз в 1996 году. Имеет степень кандидата социологических наук и ученое звание доцента. Автор 53 научных публикаций», — сообщили в Минобрнауки.
Вся профессиональная карьера Германова связана с родным вузом, где он прошел путь от ассистента кафедры социологии до проректора по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе.
Напомним, в начале 2023 года предыдущий ректор классического университета Дмитрий Красильников экстренно покинул свой пост. 1 февраля и.о. руководителя вуза назначили на тот момент 50-летнего Игоря Германова. В первые месяцы своей работы на новой должности он полностью сменил команду проректоров ПГНИУ.