20 мэров и сотни депутатов выберут в Иркутской области 8 сентября

Обилие кандидатов может быть признаком серьёзной борьбы, когда за округ идёт «схватка» между несколькими реальными игроками, а остальные фамилии в бюллетене принадлежат «техническим» кандидатам, чья роль — писать на оппонента жалобы и подавать в суд. Другая спорная политтехнология — кандидаты с одинаковой или похожей фамилией, таких запускают, чтобы «оторвать» у противника часть голосов невнимательных избирателей. В этом году в Иркутске настоящий «парад» однофамильцев: они пытались выдвигаться по 10 избирательным округам. Зарегистрировали не всех, но иркутянам всё же стоит быть повнимательнее, чтобы отдать голос именно за того, за кого они хотят. Голосование в этом году будет однодневным.