20 мэров и сотни депутатов выберут в Иркутской области 8 сентября

8 сентября в Приангарье пройдут масштабные выборы. Они должны назвать имена депутатов дум Ангарска, Братска, Зимы, Иркутска, Свирска, Черемхова и 20 районов. Выборы мэров пройдут в Братске, Саянске, а также в 14 районах. В Тулуне, Усть-Илимске и некоторых районах одновременно обновится исполнительная и законодательная власть.
Некоторые выборы пройдут досрочно: глава Саянска скончался, в Осинском районе мэр сложил полномочия, в Тайшетском руководителя снял с должности суд по требованию прокуратуры.
«Вместе с выборами глав и депутатов в сельских поселениях в регионе пройдёт 91 избирательная кампания, — рассказали irk.aif.ru в Избирательной комиссии Иркутской области. — На депутатские и мэрские кресла претендует более 1,5 тысячи зарегистрированных кандидатов».Наиболее серьёзная «битва» ожидается за места в Иркутской городской думе. В областном центре подал документы для участия в выборах 271 человек, зарегистрировали 236. Горожанам предстоит выбрать 35 депутатов — по одному от округа.
Обилие кандидатов может быть признаком серьёзной борьбы, когда за округ идёт «схватка» между несколькими реальными игроками, а остальные фамилии в бюллетене принадлежат «техническим» кандидатам, чья роль — писать на оппонента жалобы и подавать в суд. Другая спорная политтехнология — кандидаты с одинаковой или похожей фамилией, таких запускают, чтобы «оторвать» у противника часть голосов невнимательных избирателей. В этом году в Иркутске настоящий «парад» однофамильцев: они пытались выдвигаться по 10 избирательным округам. Зарегистрировали не всех, но иркутянам всё же стоит быть повнимательнее, чтобы отдать голос именно за того, за кого они хотят. Голосование в этом году будет однодневным.
Узнать адрес и номер своего избирательного участка можно через «Госуслуги» или на сайте ЦИК РФ. А на сайте облизбиркома в разделе «Календарь выборов» есть подробная информация о кандидатах.