Тим Уолз официально согласился баллотироваться на пост вице-президента США

«Для меня честь всей жизни принять номинацию на пост вице-президента США. По одной простой причине — мы любим эту страну», — заявил 60-летний Тим Уолз в ходе третьего дня партийного съезда демократов в Чикаго, его слова приводит CNN. Он также поблагодарил кандидата в президенты Камалу Харрис за приглашение в команду демократов и Джо Байдена за «четыре года сильного и исторического лидерства».
Накануне делегаты Демократической партии в ходе церемониального голосования на общенациональном съезде формально утвердили Камалу Харрис кандидатом в президенты США. Официально Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис кандидатом на президентские выборы 7 августа. В тот же день Харрис выбрала Уолза в качестве своего напарника.
16 августа телеканал Fox News передавал, что надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США расследует возможные связи Тима Уолза с Китаем, а также структурами, близкими к Компартии Китая.