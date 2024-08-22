Тим Уолз официально согласился баллотироваться на пост вице-президента США

«Для меня честь всей жизни принять номинацию на пост вице-президента США. По одной простой причине — мы любим эту страну», — заявил 60-летний Тим Уолз в ходе третьего дня партийного съезда демократов в Чикаго, его слова приводит CNN. Он также поблагодарил кандидата в президенты Камалу Харрис за приглашение в команду демократов и Джо Байдена за «четыре года сильного и исторического лидерства».