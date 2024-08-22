Мечеть для иностранцев строят под видом жилого дома в Хабаровске

В Следственном комитете по Хабаровскому краю и ЕАО после этого организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющий обязанности главы регионального СК Сергей Степанов должен доложить о промежуточных результатах и итогах проверки.