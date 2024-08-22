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Мечеть для иностранцев строят под видом жилого дома в Хабаровске

Ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин.

Источник: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку о возможном нарушении миграционного законодательства в Хабаровске. В социальных сетях сообщается о строительстве мечети под видом жилого дома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Сообщается, что на улице Черноморской в городе Хабаровске под видом строительства частного дома организовано возведение мечети, где проводятся религиозные мероприятия с участием лиц, незаконно находящихся на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении информационного центра СК.

В Следственном комитете по Хабаровскому краю и ЕАО после этого организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющий обязанности главы регионального СК Сергей Степанов должен доложить о промежуточных результатах и итогах проверки.

СК