Мечеть для иностранцев строят под видом жилого дома в Хабаровске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку о возможном нарушении миграционного законодательства в Хабаровске. В социальных сетях сообщается о строительстве мечети под видом жилого дома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Сообщается, что на улице Черноморской в городе Хабаровске под видом строительства частного дома организовано возведение мечети, где проводятся религиозные мероприятия с участием лиц, незаконно находящихся на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении информационного центра СК.
В Следственном комитете по Хабаровскому краю и ЕАО после этого организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющий обязанности главы регионального СК Сергей Степанов должен доложить о промежуточных результатах и итогах проверки.