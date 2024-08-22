На СВО погиб награждённый Орденом Мужества боец Мелехин из Пермского края

Боец Владислав Мелехин из Пермского края, награждённый Орденом Мужества, погиб на специальной военной операции, сообщил глава Очёрского городского округа Алексей Солодников.
Как рассказал глава муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте», военнослужащий Мелехин родился в посёлке Павловском 2 августа 1973 года. Владислав был старшим ребёнком в многодетной семье. Вместе с семьёй мужчина переехал в Тюменскую область, где окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности инженер-строитель. Владислав трудился в управлении магистральных газопроводов в Новом Уренгое.
Несмотря на то, что мужчина был освобождён от воинской службы по призыву, в июле 2023 года он решил отправиться на службу. Во время выполнения задач СВО боец принимал участие в освобождении села Водяное в ДНР. Военнослужащий погиб 13 октября 2023 года. Он был посмертно награждён Орденом Мужества.
Прощание с Владиславом Мелехиным прошло 21 августа. Глава Очёрского округа выразил соболезнования родным и близким погибшего.