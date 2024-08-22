На СВО погиб награждённый Орденом Мужества боец Мелехин из Пермского края

Несмотря на то, что мужчина был освобождён от воинской службы по призыву, в июле 2023 года он решил отправиться на службу. Во время выполнения задач СВО боец принимал участие в освобождении села Водяное в ДНР. Военнослужащий погиб 13 октября 2023 года. Он был посмертно награждён Орденом Мужества.