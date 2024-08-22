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На СВО погиб награждённый Орденом Мужества боец Мелехин из Пермского края

Ему было 50 лет.

Источник: Соцсети

Боец Владислав Мелехин из Пермского края, награждённый Орденом Мужества, погиб на специальной военной операции, сообщил глава Очёрского городского округа Алексей Солодников.

Как рассказал глава муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте», военнослужащий Мелехин родился в посёлке Павловском 2 августа 1973 года. Владислав был старшим ребёнком в многодетной семье. Вместе с семьёй мужчина переехал в Тюменскую область, где окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности инженер-строитель. Владислав трудился в управлении магистральных газопроводов в Новом Уренгое.

Несмотря на то, что мужчина был освобождён от воинской службы по призыву, в июле 2023 года он решил отправиться на службу. Во время выполнения задач СВО боец принимал участие в освобождении села Водяное в ДНР. Военнослужащий погиб 13 октября 2023 года. Он был посмертно награждён Орденом Мужества.

Прощание с Владиславом Мелехиным прошло 21 августа. Глава Очёрского округа выразил соболезнования родным и близким погибшего.