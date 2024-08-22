Кассационный суд не изменил приговор Олегу Митволю

Приговор Олегу Митволю, который обвинялся в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярской подземки, Железнодорожный районный суд вынес в середине сентября 2023 года. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему назначили четыре с половиной года заключения в колонии общего режима. После оглашения приговора Олега Митволя взяли под стражу.