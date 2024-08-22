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Кассационный суд не изменил приговор Олегу Митволю

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) оставил без изменения приговор председателю совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олегу Митволю, который получил 4,5 года колонии общего режима за хищение при проектировании красноярского метро.

Источник: РИА "Новости"

«Жалоба без удовлетворения, обжалуемое судебное решение — без удовлетворения», — указывается в картотеке суда.

Приговор Олегу Митволю, который обвинялся в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярской подземки, Железнодорожный районный суд вынес в середине сентября 2023 года. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему назначили четыре с половиной года заключения в колонии общего режима. После оглашения приговора Олега Митволя взяли под стражу.

Защита обратилась с апелляционной жалобой в Красноярский краевой суд, но он оставил ее без удовлетворения. После этого адвокаты подали кассационную жалобу.

В июле стало известно, что Олега Митволя этапировали из СИЗО Красноярска в одну из исправительных колоний общего режима в Московской области.