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В Волгоградской области горит объект Минобороны. Военная операция на Украине, день 911-й

Средства ПВО за ночь сбили 28 беспилотников над регионами России. 13 дронов было уничтожено в Волгоградской области, после падения обломков БПЛА начался пожар на объекте МО РФ в районе Мариновки. Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил конгрессу США о ситуации на фронте. Издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, утверждает, что украинские власти хотят осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с РФ. «Газета.Ru» хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:38 Российские военнослужащие подбили на Курском направлении американский танк Abrams, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

8:30.

8:22 Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с представителями палаты конгресса США, рассказал им о ситуации на фронте и потребностях ВСУ. Об этом он сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

8:20.

8:15 ❗️ Пожар на территории объекта vинистерства обороны начался в результате падения БПЛА в районе Мариновки в Волгоградской области, сообщил губернатор Бочаров.

8:12 В аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов после атаки БПЛА на регион — ТАСС.

8:10 Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, утверждает, что украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией.

8:06 Две украинские ракеты и беспилотник самолетного типа было уничтожены ночью в небе над Курской областью, сообщил врио главы региона Смирнов.

8:03 Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников: 13 сбиты над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской и по одному — над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 911-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.