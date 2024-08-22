В Волгоградской области горит объект Минобороны. Военная операция на Украине, день 911-й

8:38 Российские военнослужащие подбили на Курском направлении американский танк Abrams, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
8:30.
8:22 Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с представителями палаты конгресса США, рассказал им о ситуации на фронте и потребностях ВСУ. Об этом он сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
8:20.
8:15 ❗️ Пожар на территории объекта vинистерства обороны начался в результате падения БПЛА в районе Мариновки в Волгоградской области, сообщил губернатор Бочаров.
8:12 В аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов после атаки БПЛА на регион — ТАСС.
8:10 Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, утверждает, что украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией.
8:06 Две украинские ракеты и беспилотник самолетного типа было уничтожены ночью в небе над Курской областью, сообщил врио главы региона Смирнов.
8:03 Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников: 13 сбиты над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской и по одному — над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 911-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.