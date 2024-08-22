В Волгоградской области горит объект Минобороны. Военная операция на Украине, день 911-й

Средства ПВО за ночь сбили 28 беспилотников над регионами России. 13 дронов было уничтожено в Волгоградской области, после падения обломков БПЛА начался пожар на объекте МО РФ в районе Мариновки. Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил конгрессу США о ситуации на фронте. Издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, утверждает, что украинские власти хотят осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с РФ. «Газета.Ru» хронику событий.