Вице-мэр Екатеринбурга связал дефицит дорожников с СВО

«Сегодня есть определенная нехватка рабочих рук, учитывая, в том числе, и проведение спецоперации и то, что у нас идет масштабное дорожное строительство в области: трасса М-12 строится, туда произошел отток рабочих рук. Отток мигрантов, я не думаю, что сильно повлиял. В основном не хватает механизаторов, а это жители Екатеринбурга и Свердловской области», — пояснил Бубнов в эфире «ОТВ».