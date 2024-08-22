Аксенов назвал особый символизм флага России для крымчан

«Под этим флагом наши воины сражаются за будущее нашего народа и всего Русского мира, за правду и жизнь… Этот праздник дорог всем, кто любит Россию. Кто осознает свою причастность к ее великим победам, кто гордится ее прошлым и настоящим, строит ее будущее», — добавил Аксенов, поздравив всех с Днем Государственного флага РФ.