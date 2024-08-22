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Аксенов назвал особый символизм флага России для крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал российский триколор олицетворением борьбы за восстановление исторической справедливости для крымчан.

Источник: РИА "Новости"

По словам Аксенова, российский триколор символизирует мощь и славу России, единство народов нашей страны, неразрывность и преемственность отечественной истории — от древней Руси до наших дней. При этом для жителей Крыма флаг страны несет еще один важный смысл, считает он.

«Для крымчан российский триколор всегда был и остается олицетворением борьбы за восстановление исторической справедливости», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава республики также подчеркнул, что флаг России — это еще и символ свободы и развития, а также символ Победы.

«Под этим флагом наши воины сражаются за будущее нашего народа и всего Русского мира, за правду и жизнь… Этот праздник дорог всем, кто любит Россию. Кто осознает свою причастность к ее великим победам, кто гордится ее прошлым и настоящим, строит ее будущее», — добавил Аксенов, поздравив всех с Днем Государственного флага РФ.

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года.

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