Житель Омской области получил срок по делу о фейках об армии

По сведениям ведомства, в феврале 2023 года обвиняемый разместил на своей странице в соцсети «Одноклассники» пост с ложной информацией о Вооруженных силах РФ. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ). В судебном процессе мужчина заявил, что выступает против проводимой государством политики, в том числе специальной военной операции на Украине.