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Житель Омской области получил срок по делу о фейках об армии

Полтавский районный суд Омской области вынес приговор 55-летнему безработному мужчине по уголовному делу о фейках о российской армии.

Источник: AP 2023

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По сведениям ведомства, в феврале 2023 года обвиняемый разместил на своей странице в соцсети «Одноклассники» пост с ложной информацией о Вооруженных силах РФ. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ). В судебном процессе мужчина заявил, что выступает против проводимой государством политики, в том числе специальной военной операции на Украине.

Районный суд дал ему шесть лет лишения свободы. При назначении наказания суд учел, что 9 февраля 2024 года 1-й Восточный окружной военный суд приговорил обвиняемого к четырем годам заключения по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).