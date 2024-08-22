Евгений Куйвашев обсудил работу по налогам с главой свердловского УФНС

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с новым руководителем Управления Федеральной налоговой службы по региону Маратом Сагитуллиным 21 августа. Его назначили на должность 11 июля 2024 года. Глава области обсудил с налоговиком аспекты сотрудничества, от которых зависит инвестиционный потенциал региона.
— Это огромная слаженная работа органов государственной власти и Управления Федеральной налоговой службы. Безусловно, всех сегодня интересуют вопросы, связанные с налоговыми проверками, реальной собираемостью налогов. Все эти вопросы будем обсуждать и решать, — сказал Евгений Куйвашев.
Марат Сагитуллин же утверждает, что УФНС Свердловской области будет незамедлительно и качественно выполнять задачи, направленные на повышение деловой активности в регионе.