Евгений Куйвашев обсудил работу по налогам с главой свердловского УФНС

— Это огромная слаженная работа органов государственной власти и Управления Федеральной налоговой службы. Безусловно, всех сегодня интересуют вопросы, связанные с налоговыми проверками, реальной собираемостью налогов. Все эти вопросы будем обсуждать и решать, — сказал Евгений Куйвашев.