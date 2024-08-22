Дмитрий Махонин договорился об экспорте продукции из Прикамья в Узбекистан

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым обсудил промышленную кооперацию. Глава региона достиг договоренностей об экспорте продукции из Прикамья для нефтеперерабатывающих и горнодобывающих предприятий республики.
Главной темой встречи стало обсуждение итогов бизнес-миссии предприятий Пермского края в Бухарскую и Кашкадарьинскую области Узбекистана. Представители Прикамья познакомились с работой нефтехимических, газоперерабатывающих, добывающих, текстильных предприятий республики.
В своем телеграм-канале Дмитрий Махонин отметил, что между Пермским краем и Узбекистаном продолжается плодотворная работа. Помимо достигнутых договоренность по экспорту продукции, стороны рассмотрели возможность размещения производств предприятий Прикамья на территории республики.
«Обозначили планы по расширению сотрудничества в сфере подготовки кадров для машиностроительной отрасли Узбекистана», — дополнил Дмитрий Махонин.
Во встрече также принял участие министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Его заинтересовали внедрение передовых технологических решений, поддержка науки и высшего образования республики Пермским краем.
Достигнутые договоренности планируют закрепить на Петербургском международном газовом форуме в октябре 2024 года.