Дмитрий Махонин договорился об экспорте продукции из Прикамья в Узбекистан

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым обсудил промышленную кооперацию. Глава региона достиг договоренностей об экспорте продукции из Прикамья для нефтеперерабатывающих и горнодобывающих предприятий республики.