Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем флага России

«Флаг всегда был символом единства, связью поколений. Предки не раз бились за его честь — отчаянно, мужественно, не жалея себя. А сейчас с ним в бой героически идут наши земляки в зоне специальной военной операции. Флаг России — это гордость и сила страны», — сказал Вениамин Кондратьев.