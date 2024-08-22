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Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем флага России

День флага России отмечают в стране 22 августа.

Источник: администрация Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем флага России. Глава региона обратился с пожеланиями в своем telegram-канале.

Как отметил губернатор, День флага России объединяет регионы страны и девять часовых поясов. На Кубани под русским триколором живут представители разных национальностей.

«Флаг всегда был символом единства, связью поколений. Предки не раз бились за его честь — отчаянно, мужественно, не жалея себя. А сейчас с ним в бой героически идут наши земляки в зоне специальной военной операции. Флаг России — это гордость и сила страны», — сказал Вениамин Кондратьев.

День флага России ежегодно празднуют 22 августа. Праздник установили в 1994 году указом президента РФ.

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