Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем флага России. Глава региона обратился с пожеланиями в своем telegram-канале.
Как отметил губернатор, День флага России объединяет регионы страны и девять часовых поясов. На Кубани под русским триколором живут представители разных национальностей.
«Флаг всегда был символом единства, связью поколений. Предки не раз бились за его честь — отчаянно, мужественно, не жалея себя. А сейчас с ним в бой героически идут наши земляки в зоне специальной военной операции. Флаг России — это гордость и сила страны», — сказал Вениамин Кондратьев.
День флага России ежегодно празднуют 22 августа. Праздник установили в 1994 году указом президента РФ.