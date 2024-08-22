Мэр Самары Елена Лапушкина провела встречу с жителями Куйбышевского района

Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с жителями Куйбышевского района. Вместе они обсудили проблемы, волнующие горожан. Основные из них — транспорт и дороги.
Так, жители Куйбышевского района попросили сделать пешеходный переход около проходной резервуарного завода. По словам мэра, необходимую схему уже разработали, скоро там можно будет установить соответствующий знак.
Кроме того, самарцы попросили отремонтировать улицу Грозненскую. Елена Лапушкина отметила, что работы запланированы на этот год. Приведут в порядок участок от улицы Трубной до Пугачевского тракта.
Также местные жители попросили решить проблему с транспортной доступностью. По словам главы Самары, со следующего года все маршруты планируется перевести на контракты с оплатой транспортной работы. То есть перевозчикам будут платить за конкретное количество выполненных рейсов. За несоблюдение условий контракта предусмотрены штрафы.