Мэр Самары Елена Лапушкина провела встречу с жителями Куйбышевского района

Также местные жители попросили решить проблему с транспортной доступностью. По словам главы Самары, со следующего года все маршруты планируется перевести на контракты с оплатой транспортной работы. То есть перевозчикам будут платить за конкретное количество выполненных рейсов. За несоблюдение условий контракта предусмотрены штрафы.