Глава администрации Ростова поздравил жителей Дона с Днем Государственного флага

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале поздравил жителей города и региона с Днем Государственного флага России.
— Эта дата напоминает нам о том, что мы являемся частью великой державы. В Государственном флаге России отражается мощь и величие нашей страны, ее славная летопись и подвиги наших предков, — отметил Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер подчеркнул, что Государственный флаг объединяет многонациональный российский народ.
— Пусть наш триколор всегда развевается над сильной страной, а в наших сердцах живет чувство гордости за Родину, — написал Алексей Логвиненко.