Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Днем Государственного флага России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов поздравили жителей региона с Днем Государственного флага Российской Федерации. Праздник ежегодно отмечается 22 августа. Слова поздравления опубликовала пресс-служба облправительства.
— Бело-сине-красный триколор — священный символ нашего единого, мощного, мудрого Отечества. Он вдохновляет нас на труд и подвиги, рекорды и открытия, преклонение перед великим прошлым и заботу о будущем, — отметили Александр Гусев и Владимир Нетесов.
Губернатор и спикер облдумы подчеркнули, что День Государственного флага является праздником для каждого патриота России, кто искренне гордится родной страной.
— Цвета нашего флага означают качества, которые во все времена помогали жить и бороться: благородство, веру, любовь к Родине, мужество, — напомнили Александр Гусев и Владимир Нетесов.
Первые лица региона отметили, что сегодня триколор поднимает дух и ведет к победе бойцов специальной военной операции.
— Пусть Государственный флаг возвышается надо всеми ратными и мирными свершениями России! Пусть на Земле будет для этого еще больше поводов и возможностей! — говорится в поздравлении.