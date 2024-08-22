Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании перед выборами

Подобные тестирования проводятся в Москве с 2019 года — их организуют за некоторое время до выборов. В процессе ИТ-специалисты проверяют, что система электронного голосования работает штатно и корректно. Они отслеживают, что на странице онлайн-голосования и при работе с терминалами у пользователей не возникают ошибки, каждый цифровой голос поступает в блокчейн анонимным и зашифрованным, а при передаче информации нет искажений и потерь. Итоги электронного голосования подведут так же, как и на выборах. Голоса, отданные при помощи бумажных бюллетеней, посчитают вручную и учтут в общих итогах.