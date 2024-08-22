Фура с гуманитарной помощью отправилась из Краснодара в Курскую область. Это четвертая машина, отправленная благотворительным фондом «Добро и дело».
Гуманитарную помощь направили жителям Курской области, которые покинули дома из-за обстрелов. В Краснодаре собрали средства гигиены, продукты с длительным сроком годности, консервы постельное белье, подушки и одеяла. Для детей отправили школьные принадлежности, одежду и питание.
«Такая масштабная отгрузка гуманитарной помощи была бы невозможна без тысяч неравнодушных людей — благотворителей и волонтеров, организаций и образовательных учреждений. Спасибо вам всем!» — поблагодарили в фонде «Добро и дело».