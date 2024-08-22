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Фура с гуманитарной помощью отправилась из Краснодара в Курскую область

Четвертую машину с гуманитарной помощью для Курской области отправили из Краснодара.

Фура с гуманитарной помощью отправилась из Краснодара в Курскую область. Это четвертая машина, отправленная благотворительным фондом «Добро и дело».

Гуманитарную помощь направили жителям Курской области, которые покинули дома из-за обстрелов. В Краснодаре собрали средства гигиены, продукты с длительным сроком годности, консервы постельное белье, подушки и одеяла. Для детей отправили школьные принадлежности, одежду и питание.

«Такая масштабная отгрузка гуманитарной помощи была бы невозможна без тысяч неравнодушных людей — благотворителей и волонтеров, организаций и образовательных учреждений. Спасибо вам всем!» — поблагодарили в фонде «Добро и дело».

благотворительность