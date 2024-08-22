В Воронеже глава управления транспорта Максим Захаров сложил полномочия

Напомним, что в городской администрации Максим Захаров работает с 2016-го года. Начинал главным специалистом отдела закупок управления муниципальных закупок, затем на разных должностях трудился в городском управлении транспорта, дослужившись от главного специалиста до заместителя руководителя, а затем и до руководителя управления.