В Воронеже глава управления транспорта Максим Захаров сложил полномочия

Кто займет место руководителя управления транспорта, пока не сообщается. По неподтвержденным данным, Захаров идет на повышение (вероятнее всего, он будет работать в областном правительстве). В администрации города ценят вклад Захарова в развитие системы городских пассажирских перевозок.
Напомним, что в городской администрации Максим Захаров работает с 2016-го года. Начинал главным специалистом отдела закупок управления муниципальных закупок, затем на разных должностях трудился в городском управлении транспорта, дослужившись от главного специалиста до заместителя руководителя, а затем и до руководителя управления.
Максим Захаров принимал участие во внедрении системы безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте, в запуске «выделенок» и оптимизации маршрутной сети.