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В Воронеже глава управления транспорта Максим Захаров сложил полномочия

Сегодня, 22 августа, глава городского управления транспорта Максим Захаров дорабатывает последний день, после чего освободит кресло руководителя. В пресс-службе мэрии сообщают, что 34-летний чиновник решил покинуть свой пост по собственному желанию.

Кто займет место руководителя управления транспорта, пока не сообщается. По неподтвержденным данным, Захаров идет на повышение (вероятнее всего, он будет работать в областном правительстве). В администрации города ценят вклад Захарова в развитие системы городских пассажирских перевозок.

Напомним, что в городской администрации Максим Захаров работает с 2016-го года. Начинал главным специалистом отдела закупок управления муниципальных закупок, затем на разных должностях трудился в городском управлении транспорта, дослужившись от главного специалиста до заместителя руководителя, а затем и до руководителя управления.

Максим Захаров принимал участие во внедрении системы безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте, в запуске «выделенок» и оптимизации маршрутной сети.