В Златоусте избрали нового главу города — им стал Олег Решетников

Его кандидатуру поддержали 22 депутата из 22 бывших на заседании Собрания.
Напомним, в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы участвовали трое: и.о. мэра Решетников, руководитель Управления образования Антон Туманов и председатель КТОСа «Прокатный» Сергей Маклаков. Все они конкурсной комиссией были допущены до голосования.
В июне Собрание депутатов Златоуста приняло решение назначить первого заместителя главы города Олега Решетникова на должность исполняющего обязанности мэра. После отставки Максима Пекарского с поста мэра 27 мая исполняющим обязанности главы Златоуста являлся Олег Сабанов.