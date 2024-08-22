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В Златоусте избрали нового главу города — им стал Олег Решетников

В Златоусте (Челябинская область) избрали нового главу города — им стал Олег Решетников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Его кандидатуру поддержали 22 депутата из 22 бывших на заседании Собрания.

Напомним, в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы участвовали трое: и.о. мэра Решетников, руководитель Управления образования Антон Туманов и председатель КТОСа «Прокатный» Сергей Маклаков. Все они конкурсной комиссией были допущены до голосования.

В июне Собрание депутатов Златоуста приняло решение назначить первого заместителя главы города Олега Решетникова на должность исполняющего обязанности мэра. После отставки Максима Пекарского с поста мэра 27 мая исполняющим обязанности главы Златоуста являлся Олег Сабанов.