В Златоусте избрали нового главу города — им стал Олег Решетников

Напомним, в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы участвовали трое: и.о. мэра Решетников, руководитель Управления образования Антон Туманов и председатель КТОСа «Прокатный» Сергей Маклаков. Все они конкурсной комиссией были допущены до голосования.