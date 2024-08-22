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Депутата гордумы Перми наградят за вклад в нормотворчество

Депутат гордумы Перми Александра Колчанова предложили наградить знаком отличия «За вклад в развитие нормотворчества».

Источник: Коммерсантъ

Это следует из проекта постановления, внесенного комитетом по местному самоуправлению и регламенту гордумы.

Как указано в документе, господина Колчанова предлагается отметить за «значительный вклад в обеспечение деятельности по развитию нормотворчества в городе Перми и в связи с 55-летием со дня рождения». Помимо знака отличия, депутату положена единовременная денежная выплата.

Александр Колчанов в 2016 году был избран депутатом гордумы Перми VI созыва по избирательному округу № 12. В сентябре 2021 года избран депутатом гордумы VII созыва от «Единой России» по тому же избирательному округу № 12.