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Игорю Глухову отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты ЗакДумы края

Причиной отказа стало наличие у кандидата от «Справедливой России — За правду» иностранных финансовых инструментов.

Источник: AmurMedia

Игорю Глухову отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательной думы Хабаровского края. Причина — наличие у кандидата от «Справедливой России — За правду» иностранных финансовых инструментов, сообщает ИА AmurMedia.

Как ранее объяснил Игорь Глухов, он всячески пытался избавиться от активов, но из-за санкций не смог. В суд кандидат представил подтверждение того, что отдал распоряжение продать акции.

— В суде я представил подтверждение того, что ранее отдавал распоряжение на продажу акций. Судья около часа принимала решение. Но в итоге в регистрации мне отказано, — сообщил ИА AmurMedia Игорь Глухов.

Обжаловать ли вердикт, политик решит после того, как получит мотивировочную часть.

Напомним, в историческом 2018 году Игорь Станиславович выдвигался от «СРЗП» на пост губернатора Хабаровского края. В первом туре он набрал почти 5,5% голосов. Во второй тур тогда вышли Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал.