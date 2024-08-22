Игорю Глухову отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты ЗакДумы края

Игорю Глухову отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательной думы Хабаровского края. Причина — наличие у кандидата от «Справедливой России — За правду» иностранных финансовых инструментов, сообщает ИА AmurMedia.
Как ранее объяснил Игорь Глухов, он всячески пытался избавиться от активов, но из-за санкций не смог. В суд кандидат представил подтверждение того, что отдал распоряжение продать акции.
— В суде я представил подтверждение того, что ранее отдавал распоряжение на продажу акций. Судья около часа принимала решение. Но в итоге в регистрации мне отказано, — сообщил ИА AmurMedia Игорь Глухов.
Обжаловать ли вердикт, политик решит после того, как получит мотивировочную часть.
Напомним, в историческом 2018 году Игорь Станиславович выдвигался от «СРЗП» на пост губернатора Хабаровского края. В первом туре он набрал почти 5,5% голосов. Во второй тур тогда вышли Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал.