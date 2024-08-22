Игорю Глухову отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты ЗакДумы края

Напомним, в историческом 2018 году Игорь Станиславович выдвигался от «СРЗП» на пост губернатора Хабаровского края. В первом туре он набрал почти 5,5% голосов. Во второй тур тогда вышли Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал.