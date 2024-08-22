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В Хабаровском крае началось досрочное голосование на выборах губернатора

Первыми за нового главу региона проголосовали сотрудники отдалённых метеостанций.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае началось досрочное голосование на выборах губернатора и депутатов Законодательной думы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале избирательной комиссии региона.

Как сообщили в крайизбиркоме, первыми в выборах приняли участие сотрудники метеостанций в населённых пунктах Обхорошее, Каменка, Упагда и Тимченко, расположенных в муниципальном районе имени Полины Осипенко. Голосование в труднодоступных и отдалённых районах было организовано членами УИК № 670.

Напомним, выборы губернатора Хабаровского края состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. В этот же трёхдневный период жители региона проголосуют за новый состав законодательной думы и примут участие в 41 муниципальной кампании.

На должность губернатора баллотируются Дмитрий Демешин от партии «Единая Россия», Петр Перевезенцев от КПРФ, Сергей Прокопьев от «Коммунистов России», а также Роза Чемерис от «Новых людей».