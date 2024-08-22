В Хабаровском крае началось досрочное голосование на выборах губернатора

Как сообщили в крайизбиркоме, первыми в выборах приняли участие сотрудники метеостанций в населённых пунктах Обхорошее, Каменка, Упагда и Тимченко, расположенных в муниципальном районе имени Полины Осипенко. Голосование в труднодоступных и отдалённых районах было организовано членами УИК № 670.