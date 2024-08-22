«Иногда лучше жевать, чем говорить». Пушков оценил слова Клинтона о Трампе

Сенатор отметил, что уважение к США со стороны «вассалов» страны всегда было, так как эти государства стремятся угодить Америке. При этом он обратил внимание, что Вашингтону нет никакого дела до уважения таких стран, как Нидерланды или Литва, так как отношение этих стран ничего не меняет в глобальной политике.