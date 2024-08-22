Защита Анатолия Быкова: приговор по делу об убийстве Филиппова не изменили

Напомним, что по делу об организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году приговор Анатолию Быкову вынесли в декабре 2023 года. Это было уже третье уголовное дело в копилке Анатолия Петровича, за которое ему дали 12 лет колонии строгого режима. Совокупно его приговорили к 20 годам лишения свободы. Сам Быков вину не признает, считая дело политически мотивированным. Весной 2024 года его этапировали в колонию строго режима в Петрозаводске. Защита продолжает ходатайствовать о пересмотре дела.