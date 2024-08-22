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Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному

Путин поздравил военного корреспондента ВГТРК Поддубного с днем рождения.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг позвонил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, получившему ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона, и поздравил его с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Путин позвонил Поддубному, поздравил его с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», — проинформировали в пресс-службе Кремля.

Поддубный 7 августа получил тяжелое ранение в Курской области при атаке украинского беспилотника. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где обследовали и приняли решение перевезти пациента в Москву.

Сообщалось, что журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.

Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

Путин Владимир