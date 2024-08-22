Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг позвонил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, получившему ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона, и поздравил его с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы государства.
«Путин позвонил Поддубному, поздравил его с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», — проинформировали в пресс-службе Кремля.
Поддубный 7 августа получил тяжелое ранение в Курской области при атаке украинского беспилотника. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где обследовали и приняли решение перевезти пациента в Москву.
Сообщалось, что журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.