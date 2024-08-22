Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг позвонил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, получившему ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона, и поздравил его с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы государства.