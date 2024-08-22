Глава Башкирии отметил 100-летие Зекерии Акназарова

Мы глубоко чтим память тех наших предшественников, благодаря кому живем в успешном, процветающем Башкортостане. Для меня лично и управленческой команды нашей республики это пример того, как нужно работать. С большим уважением относимся к ним и к их наследию", — отметил Глава республики.