Глава Башкирии отметил 100-летие Зекерии Акназарова

Зекерия Акназаров занимал пост председателя Совета министров Башкирской АССР в 1962—1986 годах — 24 года. Это время, когда республика наращивала свою индустриальную мощь, завоевывала звание крупнейшего промышленного и аграрного центра страны.
Это время достижений и в социальном развитии. Именно тогда Совмин РСФСР принял постановление, согласно которому в последующие годы в Уфе построили клиническую больницу на 1000 коек, здание нынешнего Русского драмтеатра, училище искусств, открыли памятник Владимиру Ильичу Ленину.
"В том, что Башкортостан стал высокоразвитым регионом Союза, велика заслуга Зекерии Шарафутдиновича, его сподвижников и учеников.
Он прожил достойную жизнь. И доброе отношение к людям было для него дороже всех титулов.
Мы глубоко чтим память тех наших предшественников, благодаря кому живем в успешном, процветающем Башкортостане. Для меня лично и управленческой команды нашей республики это пример того, как нужно работать. С большим уважением относимся к ним и к их наследию", — отметил Глава республики.