Financial Times: НАТО следует осознать важность соглашения России и Турции по ядерной энергетике

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail
Как пишет Financial Times, Эрдоган любит называть объект, строящийся российской Госкорпорацией «Росатом» на побережье Средиземного моря, «первой атомной электростанцией Турции». Но это не так — на самом деле она принадлежит России. В стандартной модели «проектирование — поставки — строительство» поставщик проектирует и строит реактор, а потом передает ключи от него.
Эти условия, согласно изданию, очень привлекательны для такого новичка в ядерной сфере, как Турция.
Модель ВОО обходится Москве недешево, поэтому Россия использует ее только на «Аккую». Тем не менее президент Владимир Путин, должно быть, подсчитал, что выгода от владения стратегической инфраструктурой в стране-члене НАТО перевешивает финансовые риски. И, вероятно, он прав.
Западные страны, конечно, могут игнорировать такие опасения и даже хвалить Турцию за ее переход к зеленой энергетике, но «Аккую» не перестает быть проблемой для НАТО, причем долгосрочной. АЭС «Аккую» считается планом Эрдогана по снижению энергетической зависимости Турции, прежде всего от России, пишет FT. Но вместо этого модель ВОО связывает Турцию и Россию на следующие 100 лет — через ожидаемый 60-летний цикл эксплуатации АЭС и последующий процесс вывода из эксплуатации.
Оппозиционные партии Турции выступают против проекта, и, чтобы защитить его, Эрдоган подписал межправительственное соглашение с Путиным: правительства, которые придут после ухода Эрдогана, не смогут оспорить данное соглашение.
Но и это еще не все.
АЭС «Аккую» расположена недалеко от авиабазы Инджирлик, где находятся крупнейшее хранилище ядерного оружия НАТО и центр поддержки Североатлантического альянса. Кроме того, АЭС находится в непосредственной близости от радара НАТО по противоракетной обороне в Кюреджике. По условиям контракта ВОО, российские активы и персонал размещены вблизи этих объектов НАТО.
Турция может построить еще один радар для защиты АЭС. Но военные аналитики и представители Министерства обороны Турции опасаются, что, поскольку АЭС «Аккую» принадлежит России, Москва может потребовать ввести в эксплуатацию этот радар и задействовать войска для обеспечения безопасности станции.
По мнению Янки Бакчиоглу, контр-адмирала в отставке и заместителя председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции, Запад в значительной степени проигнорировал использование Россией ядерной энергетики для формирования долгосрочных политических, экономических и военных связей со стратегически важными странами. А теперь Турция хочет построить еще и второй ядерный реактор, и Россия лидирует в этой заявке, пишет FT.
Марина Светлова