Financial Times: НАТО следует осознать важность соглашения России и Турции по ядерной энергетике

Западные страны, конечно, могут игнорировать такие опасения и даже хвалить Турцию за ее переход к зеленой энергетике, но «Аккую» не перестает быть проблемой для НАТО, причем долгосрочной. АЭС «Аккую» считается планом Эрдогана по снижению энергетической зависимости Турции, прежде всего от России, пишет FT. Но вместо этого модель ВОО связывает Турцию и Россию на следующие 100 лет — через ожидаемый 60-летний цикл эксплуатации АЭС и последующий процесс вывода из эксплуатации.