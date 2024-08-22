Министр культуры России посетила стройку на мысе Хрустальном в Севастополе

Севастополь посетила министр культуры России Ольга Любимова. Вместе с губернатором города они посетили строительную площадку культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном, сообщил в своем телеграм-канале Михаил Развожаев.
Работы в Академии хореографии на мысе Хрустальном находятся на завершающем этапе. Ожидается, что осенью воспитанники академии смогут занять новое здание, отметил губернатор.
До конца текущего года в оперном театре будет завершена установка теплового контура. В 2025 году в театре стартует отделка внутренних помещений и установка оборудования, сообщил Михаил Развожаев.