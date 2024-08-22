СМИ: в Демпартии США назревает раскол из-за смены позиции Харрис

«Эти трения [среди демократов] скоро станут явными», — рассказал порталу член Палаты представителей Конгресса США Хесус Гарсия (демократ от штата Иллинойс). Конгрессмен, в частности, не доволен сменой позиции Демпартии по ситуации с мигрантами на южной границе США и раскритиковал ее за «защитную реакцию» на нападки со стороны республиканцев. Позицию Гарсии разделяют и конгрессвумен Делия Рамирес (демократ от штата Иллинойс), а также Грегорио Касар (демократ от штата Техас). Отмечается, что несколько демократов также выразили порталу недовольство переходом партии на более центристские позиции и предположили, что «раскол станет более явным» после президентских выборов 5 ноября.