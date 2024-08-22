СМИ: в Демпартии США назревает раскол из-за смены позиции Харрис

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Демократическая партия США столкнулась с угрозой раскола из-за смены позиции кандидата на пост президента и действующего вице-президента США Камалы Харрис по некоторым вопросам. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на комментарии политиков Демпартии.
«Эти трения [среди демократов] скоро станут явными», — рассказал порталу член Палаты представителей Конгресса США Хесус Гарсия (демократ от штата Иллинойс). Конгрессмен, в частности, не доволен сменой позиции Демпартии по ситуации с мигрантами на южной границе США и раскритиковал ее за «защитную реакцию» на нападки со стороны республиканцев. Позицию Гарсии разделяют и конгрессвумен Делия Рамирес (демократ от штата Иллинойс), а также Грегорио Касар (демократ от штата Техас). Отмечается, что несколько демократов также выразили порталу недовольство переходом партии на более центристские позиции и предположили, что «раскол станет более явным» после президентских выборов 5 ноября.
По оценкам портала, Харрис также пересмотрела свою позицию по поводу запрета на добычу нефти путем гидроразрыва пласта и программы выкупа штурмовых винтовок. Axios указывает, что Демпартия убрала из своей программы отсылки к системе бесплатного всеобщего здравоохранения и добавила «воинственные высказывания» по вопросу безопасности на южной границе. Таким образом, внутри партии «зреет борьба», несмотря на заявления демократов о единстве вокруг кандидатуры Харрис, подчеркивает портал.
Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис, которую делегаты проходящего съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.