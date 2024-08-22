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Радий Хабиров провел заседание антитеррористической комиссии Башкирии

Сегодня, 22 августа, Радий Хабиров провел заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, обсудив подготовку к празднованию 450-летия Уфы, Дня знаний и проведения голосования.

Источник: glavarb.ru

Самые крупные праздничные мероприятия состоятся 30 и 31 августа, с задействованием парком и городских площадей.

— Все эти территории должны быть под особым контролем и круглосуточной охраной, — сказал Радий Фаритович.

Отдельная задача силового блока — по обеспечению безопасности в школах. Все учреждения обследовали, к новому учебному году они готовы.

Выборы главы Башкортостана в республике пройдут 6,7 и 8 сентября и будут проходить на 3,3 тыс избирательных участках. Участие в выборах могут принять три миллиона жителей Башкирии.

— Важно комиссионно обследовать все участки, обеспечить охрану в установленном порядке, оперативно устранить выявленные недостатки, — отметил он. — Особое внимание нужно уделить антитеррористической защищенности.