Радий Хабиров провел заседание антитеррористической комиссии Башкирии

Самые крупные праздничные мероприятия состоятся 30 и 31 августа, с задействованием парком и городских площадей.
— Все эти территории должны быть под особым контролем и круглосуточной охраной, — сказал Радий Фаритович.
Отдельная задача силового блока — по обеспечению безопасности в школах. Все учреждения обследовали, к новому учебному году они готовы.
Выборы главы Башкортостана в республике пройдут 6,7 и 8 сентября и будут проходить на 3,3 тыс избирательных участках. Участие в выборах могут принять три миллиона жителей Башкирии.
— Важно комиссионно обследовать все участки, обеспечить охрану в установленном порядке, оперативно устранить выявленные недостатки, — отметил он. — Особое внимание нужно уделить антитеррористической защищенности.