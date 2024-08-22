Сергей Аксенов посетил с рабочей поездкой Сакский район

В ходе рабочей поездки в Сакский район глава Крыма Сергей Аксёнов посетил ряд населенных пунктов, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.
В селе Фрунзе Сергей Аксёнов заострил внимание руководства на неудовлетворительном уровне санитарной очистки. Он поручил навести порядок в кратчайшие сроки.
Глава Крыма во время поездки оценил благоустройство сквера Победы и потребовал установить ограждение вокруг заброшенного здания. В местной врачебной амбулатории Сергей Аксенов пообщался с коллективом и пообещал разрешить вопрос с нехваткой мебели.
В селе Ивановка жители жалуются на неприятный запах от местной свинофермы. Глава полуострова предложил проработать вариант продажи животных и отдельно — комплекса со сменой его функционального назначения.
В пгт Новофедоровка Сергей Аксенов посетил Новофедоровскую школу-лицей имени Героя Российской Федерации Т. А. Апакидзе, где дал поручение рассчитать ориентировочную стоимость капремонта учреждения и пообещал выделить требующийся инвентарь.
Кроме того, в Новофедоровке необходимо очистить все водоемы от зарослей камыша. Сергей Аксенов обратил внимание руководства администрации на работающие в поселке гостевые дома, которые должны пройти процедуру легализации.
Дополнительно глава Крыма сообщил о просьбе жителей села Колоски Ромашкинского сельского поселения отремонтировать одну из центральных улиц. К 1 сентября он потребовал к 1 сентября устранить в Сакском районе проблему, связанную с несоблюдением частным перевозчиком заявленного графика движения общественного транспорта.
Администрацией района также до конца недели должна подготовить по установке отсутствующего уличного освещения во всех населенных пунктах муниципалитета.