Сергей Аксенов посетил с рабочей поездкой Сакский район

Глава Крыма во время поездки оценил благоустройство сквера Победы и потребовал установить ограждение вокруг заброшенного здания. В местной врачебной амбулатории Сергей Аксенов пообщался с коллективом и пообещал разрешить вопрос с нехваткой мебели.