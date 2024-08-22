Жители Волгоградской области обратились к главе региона с предложениями

Обсуждались темы, волнующие волгоградцев, — благоустройство общественных пространств, организация водоснабжения, газификация отдаленных территорий, оснащение образовательных учреждений, новые форматы работы с детьми-инвалидами и др.
Жители Суровикинского района — многодетные родители Вера и Владимир Турко обратились к Андрею Бочарову с вопросом о газификации их родного хутора. В Лысове живет больше 300 человек, 140 домовладений ожидают прихода голубого топлива. Ждать осталось недолго: по словам и. о. главы комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Алексея Цалко, газификация хутора включена в Программу развития газоснабжения и газификации Волгоградской области.
«В прошлом году построен внутрипоселковый газопровод, его протяженность составляет почти 9,5 км, — доложил Алексей Цалко. — Ведутся работы по возведению 12,8 км межпоселкового газопровода, и они выполнены уже на 77%. После завершения строительства газ придет не только в хутор Лысов, но и в хутор Качалин. Андрей Бочаров поставил задачу ускорить темп, чтобы газоснабжение домовладений началось не в 2026-м, а на год раньше. А выполнение работ внутри границ земельного участка возможно с использованием средств региональной поддержки».
Вопросы обеспечения ресурсами волнуют и жителей Заволжья. Александр Князев живет в Быково, его интересует, когда же в райцентр придет качественная питьевая вода.
«Эта задача уже решается при поддержке национального проекта “Жилье и городская среда”, — сообщил Дмитрий Баранов, председатель регионального комитета ЖКХ. — Идет реконструкция скважин, строится новая насосная станция второго подъема и станции водоподготовки, устанавливаются два резервуара чистой воды. Техническая готовность — 70%, объект будет сдан в эксплуатацию уже в конце этого года».
По количеству проектов, выполненных в рамках программы «Чистая вода», Волгоградская область уверенно занимает свое место среди лидеров ЮФО. Объекты питьевого водоснабжения построены с нуля и модернизированы в 18 населенных пунктах, еще 7 сдадут до конца этого года. Проводятся работы и в рамках программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ»: модернизированы объекты водоснабжения и водоотведения в Волжском. А в Новомаксимовском сельском поселении Суровикинского района при поддержке Фонда развития территорий построен водовод протяженностью более 22 км, установлены водонапорные башни.
Там, где при отсутствии централизованного водоснабжения вода поступает из подземных или искусственных источников, на средства областного бюджета установлено 250 блочно-модульных систем доочистки. Это сделано в рамках отдельной губернаторской программы. Многие проекты реализуются в том числе и благодаря инициативному бюджетированию.
Традиционно волгоградцев волнуют вопросы благоустройства территорий. Жительница областного центра Римма Блохина обратилась к губернатору с просьбой обновить площадку перед Советским ЗАГСом.
Андрей Бочаров поблагодарил женщину за неравнодушие и заверил, что вопросы благоустройства имеют для региона приоритетное значение.
«Вы знаете, что у нас принята комплексная программа развития Волгоградской агломерации на ближайшие 10 лет, — сказал губернатор. — И большое внимание там уделяется непосредственно развитию районов города, в том числе Советского».
С 2014 года в регионе реализовано почти 2,2 тыс. проектов благоустройства, в этом году завершат еще около 300. А территория перед ЗАГСом Советсткого района Волгограда уже включена в программу «Формирование комфортной городской среды», так как именно это общественное пространство стало победителем голосования граждан в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Глава города Владимир Марченко доложил, что здесь планируют устройство поливочного водопровода, систем видеонаблюдения и освещения. Площадка будет вымощена тротуарной плиткой, запланировано озеленение, установка арт-объектов и малых архитектурных форм.
«До 1 ноября закончим разработку проектно-сметной документации, — доложил Владимир Марченко. — После чего начнется конкурс по отбору подрядчика. Осенью 2025 года все работы на этом участке должны быть завершены».
В преддверии нового учебного года к губернатору обратились и родители волгоградских студентов. Дочь Ирины Сударкиной учится в Волгоградском строительном техникуме, она будущий архитектор. Техникум готовит специалистов среднего звена для строительной отрасли. Общее число студентов — 1,8 тысячи.
Ребятам там очень нравится: престижное учебное заведение, сильные педагоги, интересные мероприятия. Появилось несколько современных мастерских по нацпроекту «Образование». Но их всего 4. Этого недостаточно, чтобы студенты, в частности по специальности «архитектура», могли полноценно отрабатывать полученные знания на практике, беспокоится Ирина Сударкина.
«Соглашение о создании на базе техникума еще 9 мастерских уже подписано, — проинформировала Лариса Савина, председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. — Мастерские возведут и оборудуют в рамках федерального проекта “Профессионалитет” при партнерстве одного из крупнейших застройщиков региона».
Планируется создание сразу нескольких тематических зон: информационного моделирования BIM, инженерного проектирования, бетонных строительных работ, малярных и декоративных работ, облицовки плиткой, оценки качества и экспертизы строительного производства, сметного дела, зона эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома, корпоративной защиты от внутренних угроз информационной безопасности. Новые мастерские начнут работу в 2026/2027 учебном году. Стоимость работ — около 180 млн руб.
«Мы в Волгоградской области много строим, а будем строить еще больше, — заверил Бочаров. — Нам необходимы специалисты. И важно, чтобы база профессиональной подготовки была именно здесь, в нашем регионе. Перед руководством профильного блока администрации области ставлю задачу продумать, что еще необходимо сделать, чтобы обеспечить комплексное обновление техникума в соответствии с современными требованиями».
За содействием к главе региона обратился волгоградец Олег Стрельбицкий, в одиночку воспитывающий двухлетнюю дочку с нарушениями здоровья. Одинокий отец попросил рассмотреть возможность организации отделения дневного пребывания на базе Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Такой формат работы позволил бы частично передать заботу о детях-инвалидах специалистам и хоть немного разгрузить родителей.
«Это абсолютно правильное предложение, — заметил Андрей Бочаров. — Нам нужно подготовить наши учреждения к такому формату работы. Если понадобятся какие-то дополнительные ресурсы — обязательно выделим».
Первая группа на 6 детей на базе Дома ребенка начнет работу с 1 января. Детское отделение дневного пребывания в области откроют впервые, но опыт уже есть. ОДП для молодых инвалидов работает базе Волгоградского психоневрологического интерната. Планируют открыть еще одно отделение в Волжском. 6 ОДП для детей от 3 до 18 лет действуют на базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.
Работают два реабилитационных центра для ребят с ограниченными возможностями здоровья — в Кировском районе Волгограда («Доверие») и в Волжском («Надежда»). В рамках нацпроекта «Демография» в регионе функционируют 28 ОДП для пожилых людей и инвалидов.