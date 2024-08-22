Жители Волгоградской области обратились к главе региона с предложениями

«В прошлом году построен внутрипоселковый газопровод, его протяженность составляет почти 9,5 км, — доложил Алексей Цалко. — Ведутся работы по возведению 12,8 км межпоселкового газопровода, и они выполнены уже на 77%. После завершения строительства газ придет не только в хутор Лысов, но и в хутор Качалин. Андрей Бочаров поставил задачу ускорить темп, чтобы газоснабжение домовладений началось не в 2026-м, а на год раньше. А выполнение работ внутри границ земельного участка возможно с использованием средств региональной поддержки».